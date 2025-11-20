Ричмонд
В Рязанской области после падения БПЛА загорелось предприятие

Сегодня ночью в Рязанской области из-за падения обломков украинских беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

На месте возгорания работают оперативные службы (архивное фото).

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», — написал Малков в своем telegram-канале.

По словам губернатора, обломки беспилотников упали сразу в нескольких районах Рязани. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Он отметил, что пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Губернатор напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

Ранее telegram-канал Shot писал, что в ночь на 20 ноября над Рязанью было слышно свыше десяти взрывов. По словам очевидцев, взрывы начали раздаваться после 03:00 по местному времени. Над городом была также слышна работа системы ПВО. Всего было слышно около десятка мощных хлопков в разных частях города, передает RT.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше