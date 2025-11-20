Пожар в башкирской в деревне: на руинах обнаружили тело мужчины

В деревне Татарский Урюш Караидельского района Башкирии при тушении пожара в бревенчатом доме был обнаружен погибший 61-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание произошло вчера, 19 ноября, на улице Центральной.
Специлисты экстренного ведомства вместе с добровольной пожарной командой Урюш-Битуллинского и Куртлыкульского сельсоветов ликвидировали открытое горение дома размером 6×8 метров. При разборе места пожара было найдено тело погибшего.
На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять на ночь включенными в розетку гаджеты и обогреватели, а также устанавливать пожарные извещатели, которые могут своевременно предупредить о возгорании.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.