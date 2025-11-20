Ричмонд
Пожар в башкирской в деревне: на руинах обнаружили тело мужчины

В Башкирии в пожаре погиб 61-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Татарский Урюш Караидельского района Башкирии при тушении пожара в бревенчатом доме был обнаружен погибший 61-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание произошло вчера, 19 ноября, на улице Центральной.

Специлисты экстренного ведомства вместе с добровольной пожарной командой Урюш-Битуллинского и Куртлыкульского сельсоветов ликвидировали открытое горение дома размером 6×8 метров. При разборе места пожара было найдено тело погибшего.

На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять на ночь включенными в розетку гаджеты и обогреватели, а также устанавливать пожарные извещатели, которые могут своевременно предупредить о возгорании.

