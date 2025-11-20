Пожар в башкирской в деревне: на руинах обнаружили тело мужчины

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять на ночь включенными в розетку гаджеты и обогреватели, а также устанавливать пожарные извещатели, которые могут своевременно предупредить о возгорании.