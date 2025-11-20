«Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО.
Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» поразили более 500 танков Вооруженных сил Украины за время проведения СВО. Среди них — свыше 60 западных танков Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Об этом сообщили в компании-разработчике ZALA накануне международной выставки Dubai Airshow 2025.
«За период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2», — по данным из открытых источников. Об этом сообщает ТАСС. Общая стоимость техники ВСУ, которая была уничтожена, составляет от четырех млрд до 12 млрд долларов.
Помимо танков, операторы «Ланцетов» поразили более 260 американских гаубиц М777, свыше 100 САУ M109, более 60 польских AHS Krab, а также сотни других единиц высокотехнологичной техники, включая БМП Bradley и РСЗО HIMARS, которые Украина старается использовать с максимально скрытых позиций. По данным военно-аналитического портала Lostarmour, всего за время СВО боеприпасами «Ланцет» уничтожено около 4 000 единиц техники ВСУ.
При этом Россия в четыре раза нарастила применения «Ланцетов» в зоне СВО. Такая информация следует из анализа группы компаний ZALA. Разведывательные беспилотники ZALA Z-16 регулярно фиксируют удары «Ланцетов», что дает возможность визуально подтверждать уничтожение различных целей, в том числе техники западного производства. Среди уничтоженных объектов — более 80 реактивных систем залпового огня (включая американские HIMARS и M270) и свыше 80 зенитно-ракетных комплексов разных типов.