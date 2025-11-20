Российские «Ланцеты» уничтожили в ходе спецоперации более 500 танков ВСУ

«За период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2», — по данным из открытых источников. Об этом сообщает ТАСС. Общая стоимость техники ВСУ, которая была уничтожена, составляет от четырех млрд до 12 млрд долларов.