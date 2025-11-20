Ричмонд
Пожар на территории предприятия начался после атаки БПЛА на Рязанскую область

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил глава региона Павел Малков.

— Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — говорится в Telegram-канале губернатора.

Также обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани. По словам Малкова, пострадавших или серьезных повреждений нет. Специальные службы проведут работы по ликвидации обломков в течение дня.

По информации Telegram-канал Shot, этой ночью над Рязанью прогремели более 10 взрывов. Хлопки начали раздаваться после трех утра.

