Пожар на территории предприятия начался после атаки БПЛА на Рязанскую область

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Рязанскую область произошел пожар на промышленном предприятии. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщил глава региона Павел Малков.
— Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, — говорится в Telegram-канале губернатора.
Также обломки БПЛА упали в нескольких районах Рязани. По словам Малкова, пострадавших или серьезных повреждений нет. Специальные службы проведут работы по ликвидации обломков в течение дня.
По информации Telegram-канал Shot, этой ночью над Рязанью прогремели более 10 взрывов. Хлопки начали раздаваться после трех утра.