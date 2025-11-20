Пожар на железнодорожном перегоне на границе Прикамья ликвидирован

Возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда произошло 19 ноября в 17:47 местного времени на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино. Пожар был ликвидирован 20 ноября в 01:23 местного времени. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 м контактной сети и железнодорожные пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.