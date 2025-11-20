Ричмонд
Боевики ВСУ пытались подорвать российских солдат при помощи пачки сигарет

Замаскированное взрывное устройство в пачке сигарет Marlboro было обнаружено российскими военными при зачистке посёлка Гай в Днепропетровской области. Об этом РИА «Новости» рассказал старший стрелок группировки «Восток» с позывным Моряк.

Источник: Life.ru

«Зашли в блиндаж и видим: на столе лежит пачка сигарет “Marlboro”. Просто так лежит. Зная все их хитрости, подошли аккуратно и проверили», — поделился российский боец.

Обнаруженный предмет оказался самодельным взрывным устройством. В столе было проделано отверстие, через которое выводился тросик, соединённый с зарядом под столом. При попытке поднять пачку произошло бы замыкание, приводящее к взрыву.

Напомним, ранее под контроль российских военных перешёл ещё несколько населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Подразделениями группировки войск «Север» освобождён населенный пункт Цегельное Харьковской области. Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку в Днепропетровской области. Под контроль ВС РФ также перешли Платоновка в Донецкой Народной Республике, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Особые успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.