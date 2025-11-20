Напомним, ранее под контроль российских военных перешёл ещё несколько населённых пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях. Подразделениями группировки войск «Север» освобождён населенный пункт Цегельное Харьковской области. Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Нечаевку в Днепропетровской области. Под контроль ВС РФ также перешли Платоновка в Донецкой Народной Республике, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Особые успехи в данных направлениях продемонстрировали подразделения группировок войск «Север», «Юг» и «Восток».