Мужчина с ножом в животе напугал жителей города в Челябинской области

По официальным данным полиции, между супругами случилась бытовая ссора.

Мужчина с ножом в животе напугал жителей города в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Троицке. По официальным данным полиции, между супругами случилась бытовая ссора.

В какой-то момент жена нанесла мужу удар кухонным ножом в живот. Пострадавший выскочил на улицу и отправился к родственникам, по пути самостоятельно вытащил нож.

Близкие сразу же вызвали бригаду скорой медпомощи, которая доставила 39-летнего пациента в больницу.

«Оперуполномоченными полиции по подозрению в совершении преступления по месту жительства задержана 38-летняя жительница города. Возбуждено уголовное дело по пункту “з” части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — прокомментировали в полиции.

Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Супруг находится в ЦРБ Троицка.