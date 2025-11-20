Ричмонд
В Самарской области 20 ноября объявили опасность атаки БПЛА

В МЧС самарцам напомнили, как вести себя при реальной атаке беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 20 ноября в Самарской области снова объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом жителям региона сообщили в приложении МЧС и в смс-сообщениях около 04.00. Напомним, что вчера утром в регионе также объявляли опасность атаки.

«Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112», — следует из сообщений, которые распространяют в регионе.

В МЧС самарцам также напомнили, как вести себя, если будет реальная атака беспилотников. Если она застанет вас на улице или в транспорте, нужно как можно скорее укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. В квартирах рекомендуют уйти в помещениях без окон и рядом с несущими стенами. В офисных и других зданиях безопаснее всего будет спуститься в подвал, на цокольный этаж или в подземный паркинг. При атаке БПЛА запрещено пользоваться лифтами и подходить к окнам.

