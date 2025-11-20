Стало известно, что сотрудницу тюрьмы обвинили в интимной связи с заключённым

Бывшая сотрудница мужской тюрьмы строгого режима в британском Ютоксетере признала в суде, что нарушила служебные обязанности. 31-летняя Сара Барнетт стала фигуранткой дела о тайных отношениях с заключённым, передает Daily Mail.
Уточняется, что слушание длилось всего несколько минут. Как установлено, Барнетт полностью признала вину. Материалы расследования пока не раскрываются. Суд отпустил её под залог до оглашения приговора, назначенного на 7 января. Женщине грозит реальный срок.
Известно, что после увольнения из тюремной службы она сменила сферу деятельности и открыла собственный косметический кабинет по оформлению бровей и ресниц. Семья, по словам родственников, рассчитывала на прекращение дела, однако обвинения остались в силе.
По данным британской прессы, Барнетт — не единственная сотрудница тюремной системы, уличённая в незаконных отношениях с заключёнными в последние месяцы.
