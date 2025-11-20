Прокуратура опубликовала фото с места пожара на ж/д ветке Пермь — Екатеринбург

Напомним, что из-за этого ЧП была отменена электричка № 802 «Финист» сообщением Пермь — Екатеринбург. Его пассажиров перевезут поездом № 2 Москва — Владивосток, который отправится с перрона станции Пермь в 04:31 с небольшой задержкой. Билеты переоформят автоматически, а для посадки будет достаточно предъявить паспорт.