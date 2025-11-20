Прокуратура опубликовала фото с места пожара на ж/д ветке Пермь — Екатеринбург

Уральская транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места пожара на ж/д ветке Пермь — Екатеринбург. На снимках с места происшествия видно, что одна из цистерн полностью сошла с рельсов.
Инцидент произошел вечером 19 ноября на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Загорелись цистерны с газовым конденсатом в составе грузового поезда, следовавшего по маршруту Лембей — Лужская.
Для ликвидации возгорания к месту ЧП были направлены пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино. Для координации работы правоохранительных органов на место выехал заместитель Пермского транспортного прокурора.
Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительными органами организована проверка, за ходом которой транспортная прокуратура установила контроль.
В настоящее время движение по данному участку железной дороги полностью перекрыто.
Напомним, что из-за этого ЧП была отменена электричка № 802 «Финист» сообщением Пермь — Екатеринбург. Его пассажиров перевезут поездом № 2 Москва — Владивосток, который отправится с перрона станции Пермь в 04:31 с небольшой задержкой. Билеты переоформят автоматически, а для посадки будет достаточно предъявить паспорт.