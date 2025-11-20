Афганца предадут суду за ножевое ранение омича

Прокуратура Центрального округа Омска направила в суд уголовное дело против 23-летнего гражданина Афганистана. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Напомним, приезжий напал на 26-летнего омича ночью 24 июля 2025 года на улице Ленина.
По данным следствия, иностранец пытался навязать знакомство девушкам, когда за них заступился молодой прохожий. Фигурант отреагировал агрессивно и нанес один удар ножом в живот парню. После нападения попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.
Пострадавшего с проникающей колото-резаной раной живота госпитализировали. У подозреваемого изъяли складной нож. Мужчина признал свою вину. Установлено, что он находился на территории России легально и проживал в съемной квартире у родственников.
После вынесения судом приговора фигурант провести в тюрьме до 10 лет.
Ранее «КП Омск» сообщила, что основные работы по ремонту газопровода в Ростовке завершились.