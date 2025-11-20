Ричмонд
Афганца предадут суду за ножевое ранение омича

Конфликт из-за навязчивого знакомства на улице Ленина перерос в нападение.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального округа Омска направила в суд уголовное дело против 23-летнего гражданина Афганистана. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Напомним, приезжий напал на 26-летнего омича ночью 24 июля 2025 года на улице Ленина.

По данным следствия, иностранец пытался навязать знакомство девушкам, когда за них заступился молодой прохожий. Фигурант отреагировал агрессивно и нанес один удар ножом в живот парню. После нападения попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.

Пострадавшего с проникающей колото-резаной раной живота госпитализировали. У подозреваемого изъяли складной нож. Мужчина признал свою вину. Установлено, что он находился на территории России легально и проживал в съемной квартире у родственников.

После вынесения судом приговора фигурант провести в тюрьме до 10 лет.

