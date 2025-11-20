Житель Москвы выпал с девятого этажа и не получил ни одной тяжелой травмы

Еще один необычный случай произошел недавно в подмосковном Звенигороде. Мужчина ворвался в квартиру к незнакомой женщине, а затем выпал из окна. В жилом комплексе «Ракитня» неизвестный прорвался в квартиру и избил ее хозяйку. Соседи сразу позвонили спасателям. Один из прибывших сотрудников попытался удержать мужчину за руку, но не успел — тот сорвался с высоты восьмого этажа и погиб.