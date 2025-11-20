Житель Москвы выпал с девятого этажа и не получил ни одной тяжелой травмы

Житель Москвы выпал с высоты девятого этажа, но не получил ни одной тяжелой травмы и пробыл в больнице всего сутки. О необычном случае пишет «МК».
Все произошло во вторник примерно в 15:30 на Медынской улице. Прохожие заметили лежащего на земле мужчину и вызвали скорую. Медики забрали его в больницу и провели обследования.
Врачи диагностировали мужчине компрессионный перелом позвоночника. Никакой угрозы для жизни такая травма не несет, но мужчину все равно оставили в реанимации на сутки.
Пострадавший оказался уроженцем Кемеровской области, который уже много лет живет в столице и работает инженером. Как и почему мужчина упал с высоты девятого этажа, выясняют полицейские, говорится в материале.
Еще один необычный случай произошел недавно в подмосковном Звенигороде. Мужчина ворвался в квартиру к незнакомой женщине, а затем выпал из окна. В жилом комплексе «Ракитня» неизвестный прорвался в квартиру и избил ее хозяйку. Соседи сразу позвонили спасателям. Один из прибывших сотрудников попытался удержать мужчину за руку, но не успел — тот сорвался с высоты восьмого этажа и погиб.