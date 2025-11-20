В Иркутском районе загорелся дом из-за аварийного режима работы электрокотла

Когда по указанному адресу приехали спасатели, садовый дом и кровля были полностью охвачены огнем. Из-за этого существовала угроза, что пламя может перейти на соседние дома. Совместными силами 15 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц техники потушили пожар, который был на площади 120 квадратных метров.