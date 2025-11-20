В Иркутском районе загорелся дом из-за аварийного режима работы электрокотла

В Иркутском районе произошел пожар в доме из-за аварийного режима работы электрокотла. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Вечером жители садоводства «Статистик-2» позвонили в экстренную службу и уведомили о происшествии, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Когда по указанному адресу приехали спасатели, садовый дом и кровля были полностью охвачены огнем. Из-за этого существовала угроза, что пламя может перейти на соседние дома. Совместными силами 15 сотрудников МЧС с помощью пяти единиц техники потушили пожар, который был на площади 120 квадратных метров.
