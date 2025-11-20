В результате атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии в российском регионе

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, сбитого силами противовоздушной обороны над Рязанской областью, на территории одного из предприятий региона произошло возгорание.
Как сообщил губернатор Павел Малков в своём Telegram-канале, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако осуществляется оценка материального ущерба.
На месте происшествия работают оперативные службы. Отмечается, что падение обломков БПЛА было зафиксировано в нескольких районах Рязани, но серьёзных повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших среди местного населения не выявлено.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ночью уничтожили БПЛА ВСУ в Тульской области.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.