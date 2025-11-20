Ричмонд
Житель ДНР пытался убить офицера ВС РФ британским пивом с ядом

Силовики задержали жителя ДНР, который готовил покушения на высокопоставленного офицера Минобороны по заданию украинских спецслужб. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Мужчина намеревался убить офицера смесью ядов, подмешанных в подарочные бутылки с пивом из Великобритании. Его задержали в момент передачи «подарка».

По данным правоохранителей, данная смесь содержала аналог боевого отравляющего вещества VX. Она может вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.

Более того, силовики установили, что ранее подозреваемый получал от украинских спецслужб взрывчатку. Он хранил ее у себя дома и собирался устроить теракт.

— Задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ, — цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

Ранее силовики предотвратили теракт в столице, направленный против высокопоставленного офицера Минобороны. Были задержаны четыре человека, включая исполнителя из стран Центральной Азии и троих россиян, помогавших скрыть следы преступления.

Позже стало известно, что один из причастных к покушению был связан с убийством генерала Игоря Кириллова. По данным силовиков, задержанные занимались управлением SIM-боксов и GSM-шлюзов, которые использовались для организации связи и координации действий мошеннических украинских кол-центров в России.

