Житель ДНР пытался убить офицера ВС РФ британским пивом с ядом

Позже стало известно, что один из причастных к покушению был связан с убийством генерала Игоря Кириллова. По данным силовиков, задержанные занимались управлением SIM-боксов и GSM-шлюзов, которые использовались для организации связи и координации действий мошеннических украинских кол-центров в России.