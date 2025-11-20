Житель Омской области отправится в колонию за конфронтацию с силовиками

В пресс-службе Большеуковского районного суда Омской области в минувшую среду, 19 ноября 2025 года, озвучили вердикт в отношении местного жителя, обвиненного по статьям «Публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей» и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Согласно приведенным данным, сельчанин дважды вступал в конфронтацию со стражами порядка.
«Судом установлено, что Низовой И. Н., в апреле и июне 2025 года, находясь в общественных местах села Большие Уки в присутствии посторонних лиц, отказавшись выполнять законные требования сотрудников полиции, высказал в их адрес слова грубой нецензурной брани, а также нанес удар по руке сотрудника полиции», — уточняют в суде некоторые детали из обвинительного заключения.
Обозначено, что судья посчитал вину гражданина доказанной в каждом из случаев, назначив ему 9 месяцев и 20 дней лишения свободы в колонии общего режима. Позиция жителя Большеуковского района по поводу вмененных ему преступлений и назначенного наказания не приводится.
Ранее сообщалось о приговоре в отношении 24-летнего омича, которого обвинили по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и двух эпизодах «Оскорбление представителя власти» по следам инцидента в поезде сообщением Москва — Абакан. Ему назначено 1,5 года лишения свободы условно.