Житель Омской области отправится в колонию за конфронтацию с силовиками

В пресс-службе Большеуковского районного суда Омской области в минувшую среду, 19 ноября 2025 года, озвучили вердикт в отношении местного жителя, обвиненного по статьям «Публичное оскорбление представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей» и «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Согласно приведенным данным, сельчанин дважды вступал в конфронтацию со стражами порядка.