Киев использовал фейковую девушку для убийства офицера: ФСБ предотвратила покушение

Российские спецслужбы предотвратили операцию, во время которой житель ДНР собирался отравить одного из высокопоставленных офицеров Минобороны РФ. ФСБ публикует видео задержания. Об этом сообщает корреспондент KP.RU.
Известно, что через Telegram мужчина регулярно получал от украинского куратора точные координаты и время для получения так называемых «посылок», доставляемых дронами. Его задача была — приехать к месту сброса, забрать груз и скрыть его дома так, чтобы никто не узнал.
В одной из таких посылок оказалась отравленная бутылка британского пива. Специальная экспертиза выявила в напитке яды — колхицин и третбутилбициклофосфат, аналог нервно-паралитического вещества «VX». Не случайно в переписке куратор настоятельно предупреждал предателя о необходимости работать в перчатках — очевидно, груз был очень опасен.
Финальным этапом операции должно было стать передача отравленного пива конкретному офицеру Минобороны РФ. В этот сценарий была внедрена «женская» роль — «девушка» по имени Полина.
Она вышла на российского офицера через приложение для знакомств и вела переписку в Telegram несколько месяцев. Однако позже выяснилось, что настоящей Полины не существует — это персонаж, созданный ИИ. Видеозаписи с её участием — подделка нейросети, а трогательные сообщения писал сотрудник ГУР.
Агент, соблюдая всю осторожность, упаковал пиво и отправился к офицеру. Тот принял посылку, приняв его за обычного курьера. В этот момент на телефон офицера пришло зловещее сообщение: «Спи спокойно… Рыба, карась, игра началась.».
Преступники были почти уверены, что это послание он прочитает уже на пороге смерти. Но просчитались. Еще до того, как офицер успел попробовать пиво, российские спецслужбы задержали агента ГУР МО — «усадили» его на асфальт и надели наручники. В ходе допроса выяснилось, что тот отлично понимал содержание груза и знал, почему его предупреждали работать в перчатках. Теперь ему придется нести ответственность за свои преступления.
Недавно в Хабаровске украинцу вынесли приговор по делу о шпионаже и подготовке к теракту. Фигурант дела сам связался с представителями украинских спецслужб, его приговорили к 21 году лишения свободы.