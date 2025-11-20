Киев использовал фейковую девушку для убийства офицера: ФСБ предотвратила покушение

Преступники были почти уверены, что это послание он прочитает уже на пороге смерти. Но просчитались. Еще до того, как офицер успел попробовать пиво, российские спецслужбы задержали агента ГУР МО — «усадили» его на асфальт и надели наручники. В ходе допроса выяснилось, что тот отлично понимал содержание груза и знал, почему его предупреждали работать в перчатках. Теперь ему придется нести ответственность за свои преступления.