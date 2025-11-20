Детский сад в Большереченском районе временно закрыт из-за нарушений санитарных норм

В Большереченском районе Омской области временно приостановлена работа детского сада № 2 из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Как сообщили в прокуратуре региона, надзорное ведомство подало иск в суд, который постановил приостановить деятельность учреждения на семь дней — с 19 по 25 ноября.
По информации источника в надзорных органах, нарушения касались требований СанПиН. К настоящему моменту они, по предварительным данным, устранены. Однако для возобновления работы детского сада учреждению необходимо дождаться официального заключения Роспотребнадзора, подтверждающего выполнение всех предписаний, а затем повторно обратиться в суд с ходатайством о снятии запрета.
Ожидается, что соответствующее заключение поступит в учреждение уже 20 ноября после обеда.
Ранее мы писали, что в поселке Ростовка под Омском завершили основные работы по ремонту газопровода.