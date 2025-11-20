Детский сад в Большереченском районе временно закрыт из-за нарушений санитарных норм

По информации источника в надзорных органах, нарушения касались требований СанПиН. К настоящему моменту они, по предварительным данным, устранены. Однако для возобновления работы детского сада учреждению необходимо дождаться официального заключения Роспотребнадзора, подтверждающего выполнение всех предписаний, а затем повторно обратиться в суд с ходатайством о снятии запрета.