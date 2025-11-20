Самарцев предупредили о самых популярных схемах мошенников

Мошенники часто используют интернет, чтобы обмануть граждан и выманить у них деньги. Про топ-5 самых популярных схем самарцев предупредили в минфине РФ.
Первый из способов — на почту приходит письмо с открыткой или красивой картинкой. Но если нажать на нее, ваш телефон или компьютер могут заразиться вирусом, который похищает пароли и личные данные. Также вам могут прислать информацию о якобы выгодной распродаже, но ссылка ведет на поддельный сайт, который может похитить персональные данные. С опаской нужно относиться и к предложениям об инвестициях от незнакомцев, особенно если они предлагают очень высокий доход — это тоже могут быть мошенники.
Также мошенники могут рассылать предложения о доходной, легкой и удаленной работе, в том числе просить оформить для них банковскую карту. Или отправить письмо с информацией, что вам положена выплата. Чтобы получить ее, предлагают перейти по ссылке и ввести свои персональные и банковские данные.
Самарцев призывают быть бдительными и тщательно проверять информацию, которая поступает от сомнительных источников. Помните, что мошенники могут прикидываться представителями госуслуг, банков, ведомств! Любую информацию нужно перепроверять в официальных источниках.