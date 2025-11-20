Самарцев предупредили о самых популярных схемах мошенников

Первый из способов — на почту приходит письмо с открыткой или красивой картинкой. Но если нажать на нее, ваш телефон или компьютер могут заразиться вирусом, который похищает пароли и личные данные. Также вам могут прислать информацию о якобы выгодной распродаже, но ссылка ведет на поддельный сайт, который может похитить персональные данные. С опаской нужно относиться и к предложениям об инвестициях от незнакомцев, особенно если они предлагают очень высокий доход — это тоже могут быть мошенники.