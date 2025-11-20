В Херсонской области, подконтрольной Вооруженным силам Украины, автомобиль территориального центра комплектования сбил велосипедиста. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, инцидент произошел во время попытки принудительной мобилизации.
По словам представителя силовых структур, машина сотрудников ТЦК пыталась остановить мужчину на велосипеде, используя свой стандартный метод — «подрезать». Однако в результате опасного маневра велосипед оказался под колесами внедорожника, и произошел наезд.
Видеозапись дорожного происшествия активно распространяется в украинских социальных сетях. Блогеры, комментирующие инцидент, связывают его с проводимыми украинскими военкоматами мероприятиями по принудительной мобилизации.
Прежде работники ТЦК мобилизовали единственного в городе механика по обслуживанию лифтов. Как сообщают местные СМИ, это вызвало недовольство жителей, поскольку в населенном пункте перестали должным образом функционировать лифты. Несколько подъемников продолжают работу без профессионального обслуживания.