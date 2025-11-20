Ричмонд
Убила пассажира: женщина получила срок за передачу руля 13-летней дочери

Суд учёл состояние подсудимой и обстоятельства совершения ДТП.

Источник: Аргументы и факты

В Дальнереченске суд назначил два года ограничения свободы местной жительнице, виновной в гибели пассажира и ранении ещё двоих человек после аварии на улице Первомайской в августе 2025 года.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, доверила машину Daihatsu Terios Kid своей 13-летней дочери, которая не справилась с управлением — автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии погиб пассажир 1990 года рождения, а 13-летняя девочка, управлявшая машиной, 7-летний ребёнок и 40-летняя женщина получили тяжёлые травмы.

Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», суд признал женщину виновной по статьям о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ограничение свободы по закону — это наказание, при котором осуждённому запрещено менять место жительства или покидать определённую территорию без разрешения. Также могут устанавливаться и другие ограничения, например, обязательная явка для регистраций.

Приговор пока не вступил в силу.