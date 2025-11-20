Ричмонд
В Иркутске обнаружили крупный канал незаконной миграции

Оперативники совместно с росгвардейцами задержали шестерых подозреваемых женщин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске обнаружили крупный канал незаконной миграции. Местная жительница организовала преступную схему, в которой участвовали собственники жилья. Они помогали иностранцам получать фальшивую регистрацию и оформляли подложные договоры, чтобы продлить срок их пребывания в стране. Как сообщается в телеграм-канале представителя МВД России Ирины Волк, так в Иркутске более 1500 человек получили документы с нарушениями закона и изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Цена за такие услуги составляла от 1000 до 5000 рублей.

— Оперативники совместно с росгвардейцами задержали шестерых подозреваемых женщин. При обысках у них изъяли паспорта, бланки миграционных документов и договоров, а также средства связи, — уточнила Ирина Волк.

Следователи завели уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальным — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Документы будут признаны недействительными, а самих иностранцев депортируют.

