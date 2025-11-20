В Иркутске обнаружили крупный канал незаконной миграции. Местная жительница организовала преступную схему, в которой участвовали собственники жилья. Они помогали иностранцам получать фальшивую регистрацию и оформляли подложные договоры, чтобы продлить срок их пребывания в стране. Как сообщается в телеграм-канале представителя МВД России Ирины Волк, так в Иркутске более 1500 человек получили документы с нарушениями закона и изготовлено свыше 2500 фиктивных документов. Цена за такие услуги составляла от 1000 до 5000 рублей.