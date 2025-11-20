Житель ДНР планировал убить высокопоставленного офицера пивом с ядом

В пиве содержались токсичные вещества, которые могли вызвать смерть в течение 20 минут.
В ДНР был задержан местный житель, который планировал убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ с помощью отравленного пива. Об этом сообщили в ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель ДНР, причастный к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении. Информацию приводит ТАСС.
По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и получил от украинской спецслужбы две упаковки с бутылками пива британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру российской армии в качестве подарка. Житель ДНР был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи. Исследования показали, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая могла вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.
Кроме того, по информации ФСБ, злоумышленник получал взрывчатые вещества, которые доставлялись на территорию ДНР с помощью беспилотников. Он хранил их у себя дома, чтобы впоследствии использовать для диверсионно-террористических целей.
Накануне сотрудники ведомства задержали 32-летнего жителя Тульской области по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина переводил деньги ВСУ через криптовалюту. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ведомство предупредило, что все лица, которые согласились помогать противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, передает RT.