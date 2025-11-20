Житель ДНР планировал убить высокопоставленного офицера пивом с ядом

По данным ведомства, мужчина установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и получил от украинской спецслужбы две упаковки с бутылками пива британского производства, которые он должен был передать указанному офицеру российской армии в качестве подарка. Житель ДНР был задержан сотрудниками ФСБ России в момент передачи. Исследования показали, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которая могла вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.