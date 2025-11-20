Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинца осудили на 6 лет колонии за посты в интернете

Он размещал посты с призывами к терроризму и экстремизму.

Центральный окружной военный суд приговорил 42-летнего челябинца к шести годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Мужчина также лишен права администрировать сайты в течение 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным УФСБ, обвиняемый, являясь сторонником проукраинской идеологии, размещал в публичном доступе материалы, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности.

Уголовное дело возбудили в феврале 2025 года. Приговор пока не вступил в законную силу. УФСБ напоминает, что за распространение подобных материалов в интернете предусмотрено реальное уголовное наказание.