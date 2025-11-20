Челябинца осудили на 6 лет колонии за посты в интернете

Центральный окружной военный суд приговорил 42-летнего челябинца к шести годам лишения свободы за публичные призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Мужчина также лишен права администрировать сайты в течение 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
По данным УФСБ, обвиняемый, являясь сторонником проукраинской идеологии, размещал в публичном доступе материалы, содержащие призывы к террористической и экстремистской деятельности.
Уголовное дело возбудили в феврале 2025 года. Приговор пока не вступил в законную силу. УФСБ напоминает, что за распространение подобных материалов в интернете предусмотрено реальное уголовное наказание.