Из-за ЧП на перегоне отменили электричку из Перми в Екатеринбург

Электричка «Пермь — Екатеринбург», которая должна была отправиться 20 ноября в 06:31, отменена из-за ЧП на путях в Свердловской области. Пассажирам переоформили билеты на поезд № 2 «Москва — Владивосток», отправившийся с Перми II с задержкой. Об этом в социальных сетях сообщает Федеральная пассажирская компания.