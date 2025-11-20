Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за ЧП на перегоне отменили электричку из Перми в Екатеринбург

Она должна была отправиться в 6:31.

Источник: Комсомольская правда

Электричка «Пермь — Екатеринбург», которая должна была отправиться 20 ноября в 06:31, отменена из-за ЧП на путях в Свердловской области. Пассажирам переоформили билеты на поезд № 2 «Москва — Владивосток», отправившийся с Перми II с задержкой. Об этом в социальных сетях сообщает Федеральная пассажирская компания.

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон временно организовано по изменённому маршруту через станции Чусовская и Нижний Тагил с возвратом на основную линию в районе Екатеринбурга и Перми, что вызвало задержки десяти пассажирских составов.