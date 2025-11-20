ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом

Девушка рассказала военному, что прежде жила в Донецке, но сейчас временно находится в Мариуполе из-за болезни бабушки. Она несколько раз присылала ему видео из спортзала и через некоторое время сообщила, что хочет сделать ему подарок, который передаст через подругу.