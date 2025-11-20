ФСБ заявила о попытке отравить высокопоставленного военного пивом c ядом

Высокопоставленного российского военного попытались отравить в ДНР пивом с британским боевым отравляющим веществом. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По подозрению в попытке отравления задержали местного жителя. Следователи полагают, что он должен был подарить военному две упаковки британского пива, в котором содержался яд. Алкоголь он получил от представителей украинской спецслужбы.
Подозреваемый должен был подарить это пиво офицеру российских Вооруженных сил, однако его задержали в момент передачи упаковок.
Алкоголь отправили на исследование, которое показало, что в нем содержится смесь «высокотоксичных отравляющих веществ “колхицин” и “третбутилбициклофосфат”. Последнее вещество — аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года, отметили в ФСБ.
Эта смесь, как уточнили в ведомстве, британского производства, при употреблении вызывает «мучительную смерть в течение 20 минут».
На фотографии, которую обнародовала ФСБ, можно увидеть две бутылки пива производства пивоварни Samuel Smith — India Ale и Imperial Stout. Samuel Smith — одна из старейших пивоварен Великобритании, расположенная в городке Тэдкастер (графство Северный Йоркшир) и основанная в 1758 году.
Спецслужба также показала момент передачи пива и кадры задержания мужчины, который его отдавал.
На другом видео военный, который должен был стать жертвой, рассказал, что несколько месяцев назад «в одном из интернет-приложений для знакомств» познакомился с девушкой, которая представилась Полиной. У них завязалось общение, которое позже перешло в Telegram.
Девушка рассказала военному, что прежде жила в Донецке, но сейчас временно находится в Мариуполе из-за болезни бабушки. Она несколько раз присылала ему видео из спортзала и через некоторое время сообщила, что хочет сделать ему подарок, который передаст через подругу.
«Через несколько дней мне позвонил неизвестный мне человек и сказал, что привез подарок от Полины, после чего я вышел из дома, встретился с этим человеком, и он передал мне пакет», — сообщил офицер.
Он также рассказал о деталях задержания подозреваемого сотрудниками ФСБ. Те, по его словам, объяснили на месте, что через аккаунт «Полины» с ним вели переписку сотрудники украинских спецслужб.
Задержанный за попытку покушения, также на кадрах, представленных ФСБ, заявил, что Киев обещал ему за преступление $5 тыс. Представитель украинских спецслужб связался с ним в Telegram, и предложил заработать, забрав посылки по названным координатам. Туда прилетел дрон, который сбросил два тубуса.
«Пришло сообщение, что я должен это забрать и спрятать у себя дома», — говорит задержанный. Со второй посылкой, по его словам, он поступил точно так же.
«Через два дня человек мне в Telegram написал, что нужно просто ее передать другому человеку», — поясняет фигурант.
На аудиозаписи разговора с куратором мужчина говорит, что понял, зачем его просят надеть перчатки при переупаковке.
Отравленное пиво мужчина держал в схроне, откуда забрал его перед передачей. Адрес и телефон человека, которому требовалось передать пиво, по словам задержанного, ему также прислал представитель украинских спецслужб.