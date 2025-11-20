Яд был в бутылке с пивом: ФСБ задержала жителя ДНР, покушавшегося на офицера МО по заданию Киева

Федеральная служба безопасности России задержала жителя ДНР, который по заданию украинской военной разведки готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ.
Киевский режим планировал убить российского офицера с помощью смеси ядов британского производства, которую должны были подмешать в подарочные бутылки с пивом из Великобритании.
Силовики подчеркивают, что смесь ядов представляет собой аналог боевого отравляющего вещества VX. Она вызвала бы «мучительную смерть в течение 20 минут».
Примечательно, что презентовать смертельную смесь офицеру должна была девушка по имени Полина, которая вышла на военнослужащего в приложении для онлайн знакомств. В Telegram завязалась переписка на несколько месяцев, а потом красавица решила угостить мужчину импортным напитком. Более подробно об этом — читайте в материале на сайте KP.RU.
Накануне сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Отравленное пиво и красавица-Полина: как спецслужбы предотвратили покушение Киева на российского офицера.