Яд был в бутылке с пивом: ФСБ задержала жителя ДНР, покушавшегося на офицера МО по заданию Киева

Примечательно, что презентовать смертельную смесь офицеру должна была девушка по имени Полина, которая вышла на военнослужащего в приложении для онлайн знакомств. В Telegram завязалась переписка на несколько месяцев, а потом красавица решила угостить мужчину импортным напитком. Более подробно об этом — читайте в материале на сайте KP.RU.