Яд был в бутылке с пивом: ФСБ задержала жителя ДНР, покушавшегося на офицера МО по заданию Киева

ФСБ: задержан житель ДНР, готовивший покушение на высокопоставленного офицера МО.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба безопасности России задержала жителя ДНР, который по заданию украинской военной разведки готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ.

Киевский режим планировал убить российского офицера с помощью смеси ядов британского производства, которую должны были подмешать в подарочные бутылки с пивом из Великобритании.

Силовики подчеркивают, что смесь ядов представляет собой аналог боевого отравляющего вещества VX. Она вызвала бы «мучительную смерть в течение 20 минут».

Примечательно, что презентовать смертельную смесь офицеру должна была девушка по имени Полина, которая вышла на военнослужащего в приложении для онлайн знакомств. В Telegram завязалась переписка на несколько месяцев, а потом красавица решила угостить мужчину импортным напитком. Более подробно об этом — читайте в материале на сайте KP.RU.

Накануне сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Отравленное пиво и красавица-Полина: как спецслужбы предотвратили покушение Киева на российского офицера.