Во Франции объяснили, почему Украина не сможет быстро заполучить истребители Rafale

Согласно расчетам де Латтра, общая стоимость 100 самолетов составит более 11 млрд евро, а не 10 млрд, как указано в соглашение.
Киев получит французские истребители Rafale не раньше 2030−2032 годов. Возможно, такая программа даже не будет реализована. Такое предположение сделал французский авиационный эксперт Сириль де Латтр, отвечая на информацию в СМИ о возможных поставках в 2029 году.
«Я бы сказал, что это 2030−2032 годы. Кроме того, опытные украинские летчики уже погибли. Сейчас остались молодые, без опыта и боевых навыков. Сделать их боеготовыми за короткий срок невозможно», — сообщил Сириль де Латтр. Его слова передает ТАСС.
Аналитик высказал сомнения относительно установленных сроков реализации проекта, отметив, что к моменту завершения производства самолетов руководство Украины, вероятно, сменится. По мнению эксперта, соглашение о поставках носит скорее медийный характер и направлено на то, чтобы отвлечь общественность от коррупционных скандалов, связанных с украинским руководством, а также от внутренних проблем Франции.
Также Сириль де Латтр усомнился в достоверности объявленной стоимости сделки. Согласно его расчетам, общая стоимость 100 самолетов составит более 11 млрд евро (1 трлн рублей), а не 10 млрд (937,8 млрд рублей), как утверждается официально. В заключение эксперт отметил, что с учетом возможных коррупционных схем и «откатов» такая сделка лишается экономического смысла.