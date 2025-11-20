В приморском поселке произошел взрыв в котельной

Взрыв случился в частной котельной неэксплуатируемого магазина в поселке Липовцы. В результате ЧП разрушилась опорная стена.
«Пострадал один человек, который не является работником котельной и с (его. — Ред.) слов, зашел погреться. Службой спасателей деблокирован из-под завалов и госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ», — сказал собеседник агентству.
Как отметили в прокуратуре Приморского края, инцидент произошел утром 20 ноября. По предварительной информации, обрушение конструкций произошло из-за ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования. Возраст пострадавшего мужчины — 33 года.
Надзорное ведомство начало проверку по факту происшествия.