В приморском поселке произошел взрыв в котельной

В поселке Липовцы Приморского края произошел взрыв в котельной. Пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ГО ЧС.

Источник: Российская газета

Взрыв случился в частной котельной неэксплуатируемого магазина в поселке Липовцы. В результате ЧП разрушилась опорная стена.

«Пострадал один человек, который не является работником котельной и с (его. — Ред.) слов, зашел погреться. Службой спасателей деблокирован из-под завалов и госпитализирован в Октябрьскую ЦРБ», — сказал собеседник агентству.

Как отметили в прокуратуре Приморского края, инцидент произошел утром 20 ноября. По предварительной информации, обрушение конструкций произошло из-за ненадлежащей эксплуатации котельного оборудования. Возраст пострадавшего мужчины — 33 года.

Надзорное ведомство начало проверку по факту происшествия.