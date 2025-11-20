В Башкирии из-за громкой музыки произошла смертельная драка

Прокуратура города Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Курской области по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в июле текущего года ночью между двумя мужчинами произошел конфликт возле подъезда многоквартирного дома по улице Пархоменко в Салавате из-за громко играющей музыки из квартиры.
Потерпевший со своим знакомым поднялись в жилое помещение, где на лестничной клетке произошла массовая драка. Один из участников ссоры от полученных травм скончался на месте происшествия, здоровью его друга был причинен вред средней тяжести.
Уголовное дело направили в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.
