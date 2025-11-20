В Башкирии из-за громкой музыки произошла смертельная драка

Прокуратура города Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Курской области по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, в июле текущего года ночью между двумя мужчинами произошел конфликт возле подъезда многоквартирного дома по улице Пархоменко в Салавате из-за громко играющей музыки из квартиры.