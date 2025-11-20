ВСУ атаковали электроподстанции в трех районах Курской области

В нескольких районах Курской области нет электричества после украинской атаки.
Ночью были нанесены удары по электроподстанциям в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. В результате без электричества остались более 16 тысяч человек.
Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск уже подключен к резервным источникам питания. В ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий.
Последствия атаки в настоящее время уточняются. Власти принимают необходимые меры для нормализации ситуации.
