ВСУ атаковали электроподстанции в трех районах Курской области

Ночью были нанесены удары по электроподстанциям в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. В результате без электричества остались более 16 тысяч человек.

В нескольких районах Курской области нет электричества после украинской атаки.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что Рыльск уже подключен к резервным источникам питания. В ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий.

Последствия атаки в настоящее время уточняются. Власти принимают необходимые меры для нормализации ситуации.

