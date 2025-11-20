Житель Братска перевёл 350 тысяч рублей «службе безопасности»

Через социальную сеть с молодым человеком связались «специалисты» и предупредили об ответственности за оформление банковских карт на третьих лиц. Мошенники убедили братчанина перевести им деньги по QR-коду. Мужчина перевёл аферистам более 350 тысяч рублей личных и заёмных средств. В мессенджере пострадавшему пришло письмо с приглашением на допрос в связи с переводом денег человеку, находящемуся в федеральном розыске. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.