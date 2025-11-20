Ричмонд
В Рязани из-за обломков БПЛА ограничат движение в районе Московского шоссе

Движение на Московском шоссе в Рязани временно парализовано: специалисты проводят операцию по ликвидации обломков беспилотника.

Источник: Life.ru

Как стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале региональной опергруппы, в светлое время суток на территории области запланированы мероприятия по нейтрализации и удалению фрагментов БПЛА. В связи с этим было объявлено о временном перекрытии Московского шоссе для транспорта, а также о введении зон, куда гражданам временно запрещен доступ.

Власти обратились к населению с призывом сохранять спокойствие, уверяя, что все службы работают в штатном режиме. Кроме того, опергруппа напомнила о строгом запрете на публикацию фото- и видеоматериалов, касающихся инцидентов, связанных с атаками. Было особо подчёркнуто: если кто-то обнаружит подозрительный обломок, категорически запрещено к нему подходить. Необходимо немедленно отойти на дистанцию свыше ста метров и вызвать помощь по номеру 112.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 65 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Из общего числа 16 БПЛА ликвидировали над Рязанской областью. Также известно, что в результате атаки ВСУ произошло возгорание на одном из предприятий.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

