Сенатор Грэм* заявил, что Трамп одобрил проект по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект о санкциях против России и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение. Об этом сообщил американский политик Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов).

Грэм* сообщил, что Белый дом якобы два часа назад одобрил законопроект с антироссийскими санкциями.

Президент США Дональд Трамп якобы одобрил законопроект о санкциях против России и попросил лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна внести его на рассмотрение. Об этом сообщил американский политик Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов).

«В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение», — заявил Грэм в интервью CNN. Он также отметил, что Белый дом около двух часов назад направил ему заявление, подтверждающее одобрение законопроекта.

Накануне постпред США в НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что готовый проект новых санкций США против России находится в Конгрессе и ожидает окончательного согласования. По его словам, документ представляет собой «мощный и сокрушительный» набор ограничительных мер.

Ранее источник в Белом доме сообщал, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если получит больше полномочий по их введению. В Кремле же предупредили, что Москва крайне негативно отнесется к принятию американского законопроекта, предусматривающего введение жестких санкций против стран, ведущих бизнес с Россией, передает деловое издание «Взгляд».

*Грэм внесен в список террористов и экстремистов.

