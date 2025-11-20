В отравленном пиве для офицера Минобороны РФ была смесь британских ядов

ФСБ России сообщила, что в пиве, которым задержанный житель ДНР пытался отравить высокопоставленного офицера Минобороны России, была смесь ядов британского производства.
В ноябре этого года подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки с бутылками пива британского производства, в которые были подмешаны яды.
Эти бутылки он должен был передать офицеру в качестве подарка.
Напомним, что по результатам экспертизы, в пиве содержались колхицин и третбутилбициклофосфат, аналога боевого вещества VX, вызывающего мучительную смерть за 20 минут.