Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братском районе два человека погибли в аварии с большегрузом

Полуприцеп фуры вынесло на полосу встречного движения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе два человека погибли в аварии с большегрузом. ДТП произошло 20 ноября на 215 километре дороги «Тайшет — Чуна — Братск». Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной Госавтоинспекции.

— Фура ехала в сторону Братска. Внезапно полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «Форд Эксплорер» в сторону поселка Чунский, — уточнили в пресс-службе полиции.

Водитель внедорожника и его 15-летний сын, который был на пассажирском сидении, погибли до приезда скорой помощи. Врачи оказали медицинскую помощь еще двум пассажирам иномарки. Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в садоводстве Иркутского района загорелся дом из-за аварийного режима работы электрокотла.