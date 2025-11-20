В Братском районе два человека погибли в аварии с большегрузом. ДТП произошло 20 ноября на 215 километре дороги «Тайшет — Чуна — Братск». Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной Госавтоинспекции.
— Фура ехала в сторону Братска. Внезапно полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, по которой двигался автомобиль «Форд Эксплорер» в сторону поселка Чунский, — уточнили в пресс-службе полиции.
Водитель внедорожника и его 15-летний сын, который был на пассажирском сидении, погибли до приезда скорой помощи. Врачи оказали медицинскую помощь еще двум пассажирам иномарки. Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы.
