ВСУ атаковали предприятие в Рязанской области: карта БПЛА за 20 ноября

В ночь на 20 ноября были пресечены попытки ВСУ атаковать российские регионы с применением беспилотников. В общей сложности было нейтрализовано 65 вражеских аппаратов.

За ночь над Россией сбили 65 беспилотников.

В ночь на 20 ноября были пресечены попытки ВСУ атаковать российские регионы с применением беспилотников. В общей сложности было нейтрализовано 65 вражеских аппаратов.

В Рязанской области обломки дрона упали на территорию предприятия. Предварительно, никто не пострадал. Карта БПЛА за 20 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения.

Рязанская область.

Обломки беспилотника упали на территорию предприятия — произошло возгорание. По предварительным данным, жертв нет, идет оценка нанесенного ущерба. Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он также заявил, что еще обломки упали в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано. В течение дня планируются работы по устранению обломков. Власти просят жителей не приближаться к ним.

В опергруппе региона добавили, что сегодня будет временно ограничено движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков беспилотника. По данным Минобороны, за ночь над регионом уничтожено 16 дронов.

В Воронежской области сбили почти два десятка БПЛА.

В Воронежской области за ночь было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. О повреждениях инфраструктуры также не сообщалось.

Десяток БПЛА сбили в Белгородской области.

В Белгородской области, согласно информации, предоставленной Министерством обороны, за прошедшую ночь было уничтожено 14 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Тульская область подверглась атаке почти десятка БПЛА.

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотных БПЛА. По информации, предоставленной губернатором Дмитрием Миляевым, жертв и разрушений нет.

В Брянской области ликвидировали БПЛА.

За ночь уничтожено два беспилотника. Согласно официальным данным, никто не пострадал.

Липецкая область.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, в воздушном пространстве региона были ликвидированы три беспилотника. Жертв и разрушений нет.

Тамбовская область и Крым.

Над Тамбовской областью уничтожено два беспилотника. Над Крымом — один.

Какие аэропорты не работали.

Временно небо закрывалось над Пензой и Ульяновском. Спустя четыре часа, в 6 по мск, ограничения были сняты. В связи с введенными ограничениями один из самолетов, следовавший в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.

