ВСУ атаковали предприятие в Рязанской области: карта БПЛА за 20 ноября

Он также заявил, что еще обломки упали в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано. В течение дня планируются работы по устранению обломков. Власти просят жителей не приближаться к ним.