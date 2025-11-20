ВСУ атаковали предприятие в Рязанской области: карта БПЛА за 20 ноября

За ночь над Россией сбили 65 беспилотников.
В ночь на 20 ноября были пресечены попытки ВСУ атаковать российские регионы с применением беспилотников. В общей сложности было нейтрализовано 65 вражеских аппаратов.
В Рязанской области обломки дрона упали на территорию предприятия. Предварительно, никто не пострадал. Карта БПЛА за 20 ноября — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Рязанская область.
Обломки беспилотника упали на территорию предприятия — произошло возгорание. По предварительным данным, жертв нет, идет оценка нанесенного ущерба. Сейчас на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Он также заявил, что еще обломки упали в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано. В течение дня планируются работы по устранению обломков. Власти просят жителей не приближаться к ним.
В опергруппе региона добавили, что сегодня будет временно ограничено движение в районе Московского шоссе для ликвидации обломков беспилотника. По данным Минобороны, за ночь над регионом уничтожено 16 дронов.
В Воронежской области сбили почти два десятка БПЛА.
В Воронежской области за ночь было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. О повреждениях инфраструктуры также не сообщалось.
Десяток БПЛА сбили в Белгородской области.
В Белгородской области, согласно информации, предоставленной Министерством обороны, за прошедшую ночь было уничтожено 14 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
Тульская область подверглась атаке почти десятка БПЛА.
Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотных БПЛА. По информации, предоставленной губернатором Дмитрием Миляевым, жертв и разрушений нет.
В Брянской области ликвидировали БПЛА.
За ночь уничтожено два беспилотника. Согласно официальным данным, никто не пострадал.
Липецкая область.
Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, в воздушном пространстве региона были ликвидированы три беспилотника. Жертв и разрушений нет.
Тамбовская область и Крым.
Над Тамбовской областью уничтожено два беспилотника. Над Крымом — один.
Какие аэропорты не работали.
Временно небо закрывалось над Пензой и Ульяновском. Спустя четыре часа, в 6 по мск, ограничения были сняты. В связи с введенными ограничениями один из самолетов, следовавший в Ульяновск, совершил посадку на запасном аэродроме.