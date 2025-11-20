Киев забудет про НАТО и Донбасс: новый план США по миру на Украине взбудоражил мир

В тайно США разработали новый мирный план по Украине, о чем сообщили американские СМИ. Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, узнав о его существовании, пишет Politico. Там же отметили, что работа над документом началась в конце октября 2025 года после встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в Майами.