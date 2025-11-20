Видео задержания жителя ДНР, планировавшего отравить офицера ВС РФ, показало ФСБ

Украинские кураторы из Главного управления разведки МО завербовали мужчину через мессенджер Telegram. Он получал задания и координаты для нахождения посылок, которые доставлялись на территорию ДНР с помощью беспилотников. Агент должен был забирать эти грузы и хранить их у себя дома.