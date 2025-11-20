Видео задержания жителя ДНР, планировавшего отравить офицера ВС РФ, показало ФСБ

Федеральная служба безопасности России показала видео задержания жителя ДНР, который по заданию украинской разведки готовил отравление высокопоставленного офицера Министерства обороны. План был сорван благодаря своевременным действиям российских спецслужб.
На кадрах можно наблюдать весь путь агента украинских спецслужб за одной из посылок, а после и само задержание российскими силовиками.
Украинские кураторы из Главного управления разведки МО завербовали мужчину через мессенджер Telegram. Он получал задания и координаты для нахождения посылок, которые доставлялись на территорию ДНР с помощью беспилотников. Агент должен был забирать эти грузы и хранить их у себя дома.
В одной из таких посылок находилось пиво британского производства, содержащее высокотоксичные вещества. Экспертиза позже установила в напитке наличие колхицина и третбутилбициклофосфата, являющегося аналогом нервно-паралитического вещества VX.
KP.RU писал, что украинский куратор в переписке предупреждал агента работать с отравой только в перчатках, что говорило о высокой опасности веществ. Смерть от такого коктейля могла наступить в течение 20 минут после его употребления, вызывая мучительные судороги.
Финальной задачей задержанного была передача отравленного пива высокопоставленному российскому офицеру. Благодаря работе ФСБ эта преступная схема была пресечена, а жизнь военнослужащего спасена.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ.
Отравленное пиво и красавица-Полина: как спецслужбы предотвратили покушение Киева на российского офицера.