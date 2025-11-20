Пожилой тюменец во время пьянки напал с ножом на собственного внука

«Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и в суде показал, что действительно распивал спиртное у себя дома со своим внуком, в ходе чего у них возник конфликт. В результате конфликта он взял со стола кухонный нож и ударил стоящего рядом потерпевшего два раза в тело. Он умышленно не целился, ударил куда придется, убивать не хотел», — указано в публикации пресс-службы тюменских судов.