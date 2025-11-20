Ричмонд
Полиция нашла в Петербурге изготовителей порнографии с участием малолетних

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1−2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в даркнете и на зарубежных платформах, включая запрещенные в РФ социальные сети.

В ходе проведения обысков по адресам проживания задержанных изъяты: средства мобильной связи, носители информации, содержащие метаданные, подтверждающие размещении изготовленных порнографических материалов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.