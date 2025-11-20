Полиция нашла в Петербурге изготовителей порнографии с участием малолетних

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1−2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в даркнете и на зарубежных платформах, включая запрещенные в РФ социальные сети.