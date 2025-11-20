В Омской области пассажир после поездки ударил таксиста ножом

Инцидент произошел ночью 17 ноября 2025 года в городе Таре Омской области.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Омской области, Тарский городской суд заключил под стражу 45-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью водителю такси.
«По версии следователя, 17.11.2025 в ночное время потерпевший, являющийся водителем такси, довез обвиняемого до дома, но у того не оказалось необходимой суммы денег, чтобы рассчитаться за поездку. Водитель такси поднялся с обвиняемым в квартиру, чтобы получить деньги, но обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес потерпевшему один удар ножом в область живота», — указано в официальном сообщении.
Уточняется, ранее мужчина был судим за совершение особо тяжкого преступления, а на данный момент находится под административным надзором. Однако постановление не вступило в законную силу.