ФСБ опубликовала видео задержания агента, пытавшегося отравить офицера ВС РФ

ФСБ в четверг, 20 ноября, опубликовала видео задержания жителя ДНР, который намеревался отравить высокопоставленного офицера Минобороны РФ.
На опубликованных кадрах можно заметить, как задержанный забирает бутылки с отравленным алкоголем из схрона, а затем пытается их передать офицеру. По словам мужчины, за убийство украинские спецслужбы обещали ему заплатить пять тысяч долларов, передает РИА Новости.
Об инциденте стало известно 20 ноября. Житель ДНР собирался убить офицера ВС РФ смесью ядов, подмешанных в подарочные бутылки с пивом из Великобритании. Его задержали в момент передачи «подарка». По данным правоохранителей, в пиве содержался аналог боевого отравляющего вещества VX, который может вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.