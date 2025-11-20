В Иркутске пресекли деятельность крупного канала незаконной миграции

В Иркутской области пресекли деятельность крупной преступной группы, занимавшейся нелегальной миграцией. Правоохранители задержали шесть женщин, которые помогли незаконно оформиться в России более 1500 гражданам из стран Центральной Азии. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Операцию провели сотрудники уголовного розыска регионального главка МВД совместно с УФСБ. По факту деятельности группы было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении миграционного законодательства.
Предполагаемым организатором схемы стала местная жительница. Она привлекла к преступной деятельности владельцев недвижимости, которые предоставляли адреса для фиктивной регистрации.
Через посредников подозреваемые предлагали иностранцам изготовить поддельные документы о постановке на миграционный учет. Также они оформляли номинальные договоры для законного продления пребывания в РФ.
Общий объем изготовленных фальшивых документов превысил 2500 штук. Стоимость таких нелегальных услуг для мигрантов составляла от одной до пяти тысяч рублей. В ходе обысков у задержанных изъяли паспорта иностранцев, бланки документов и средства связи. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела и выявлять других возможных соучастников.
Все выданные по этой схеме документы будут аннулированы. Иностранные граждане, воспользовавшиеся услугами группы, будут принудительно депортированы за пределы России.
Ранее российские правоохранители пресекли другой канал нелегальной миграции в Томске. Его организатором был 49-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.