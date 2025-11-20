В Иркутске пресекли деятельность крупного канала незаконной миграции

Общий объем изготовленных фальшивых документов превысил 2500 штук. Стоимость таких нелегальных услуг для мигрантов составляла от одной до пяти тысяч рублей. В ходе обысков у задержанных изъяли паспорта иностранцев, бланки документов и средства связи. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела и выявлять других возможных соучастников.