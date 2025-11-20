Алматинцы оплатили десятки миллионов за ремонт своих квартир, но остались ни с чем

Алматинец Темирлан рассказал, что в ноябре прошлого года решил сделать ремонт в квартире и обратился в компанию для получения услуг «под ключ», которую нашел в интернете.
«Мы оплатили услуги, бригада начала работу и должна была ее закончить до конца января, но не закончили. Начались проблемы — одна бригада ушла, мы ждали другую. В итоге это продлилось еще несколько месяцев», — делится молодой человек. Он потребовал от подрядчика вернуть деньги, и тот пообещал, что так и поступит, но с трудом возвратил лишь часть средств. А затем и вообще пропал. ".
На звонки он не отвечал. Мы ходили подавать заявление в полицию, его сначала не принимали, а затем приняли. Также мы узнали, что так пострадали многие и на крупные суммы. К примеру, если я потратил 4,9 млн тенге, часть из которых удалось вернуть, то есть те, чей ущерб составил 18 млн тенге. Когда мы были в полиции, пришла еще одна девушка, которая тоже жаловалась на то, что у нее взяли деньги, но не сделали ремонт", — поделился Темирлан.
В аналогичной ситуации оказалась алматинка Виктория Ракымбай. Подрядчика она также нашла через соцсети, а после встретилась с представителями компании в их офисе, где те на выбор предоставили несколько пакетов услуг «под ключ». Выбрав один из них, семья оплатила 7,5 млн тенге, несмотря на то, что за время переговоров и заключения договора цена за ремонт одного квадратного метра выросла — Виктория и ее муж посчитали, что это связано с удорожанием материалов и согласились на новые цифры. Супруги передали ключи от квартиры и даже заселились неподалеку, сняв жилье в том же ЖК, чтобы контролировать ход работ, однако некий Акбар, с кем и велись переговоры, посоветовал не мешать рабочим и приходить пореже. Тем не менее работы велись очень медленно — хозяева квартиры даже просили вернуть деньги, чтобы они могли обратиться к другим подрядчикам, поняв, что дело не движется, но их снова убедили, что ремонт будет выполнен, вспоминает Виктория.
«Однажды старший по объекту заявил, что Акбар им не оплатил, потому работать они не будут. Строители жаловались, что им не платят, даже не дают на еду. Стройматериалов тоже не было, из-за чего они вынуждены были просто сидеть или уезжали где-то “калымить”, — рассказала Виктория. Такая ситуация длилась довольно долго. Супруги ждали, что работы будут выполнены, находились на связи с подрядчиком, но ничего не менялось.
Виктория добавила, что на фоне этого с подрядной организацией произошел конфликт, а отправившись в их офис, она встретилась с отцом Акбара. «Отец заявил, что Акбар попал в СИЗО по делу о мошенничестве, а позже его осудили условно. Когда Акбар вышел из СИЗО, он пообещал доделать ремонт на ту сумму, которую мы оплатили. Между тем мой муж ранее уже закупил материалы еще на 600 тысяч тенге, чтобы рабочие могли хоть что-то делать», — поделилась алматинка. Подрядчик объявился, говорит она, уже после того, как срок договора закончился — ремонт к тому моменту тоже должен был быть завершен. В результате переговоров работы едва начались, однако выполняли их некачественно, работники вновь говорили о том, что им не платят и ремонт остановился. От Акбара Виктория требовала возврата денег, но безрезультатно.
А весной появилась еще одна пострадавшая, которая забила тревогу. Тогда семья Ракымбай поняла, что тоже пора обращаться к правоохранителям. Позже выяснилось, что пострадавших намного больше. По словам Виктории, сегодня их количество составляет порядка 30 человек, а общий ущерб — около 133 миллионов тенге. В квартире Виктории и ее супруга до сих пор не проведен ремонт, а семья вынуждена снимать жилье, тратя на это немалые суммы в дополнение к тому ущербу, который они понесли из-за нерадивого подрядчика. Еще одна жительница мегаполиса Меруерт Карджанова, купив новую квартиру, познакомилась с тем же Акбаром, когда покупала у него ламинат. Узнав, что его бригады занимаются ремонтом, обратилась к ним за услугами. "Озвучили стоимость работ вместе с материалами. Это были средние цены по рынку, на тот момент все устраивало. Заключила договор, сделала оплату первого этапа на сумму 5,9 млн тенге. Общая сумма по договору составляла больше 16 млн тенге. Работы начались только через две недели, они провели демонтаж стен, сделали сантехнику и электрику, начали выравнивание стен. В начале октября бригада стала жаловаться, что им не платят, и в конечном итоге прекратили работы. Сам Акбар в это время перестал выходить на связь.
Спустя две недели поисков выяснилось, что он находится в СИЗО, его задержали по какому-то уголовному делу. Но появился его родной брат и заверил, что будет заниматься моим ремонтом вместо Акбара. Однако прошло еще две недели, но работа не двигалась. Все это время я закупала материалы и оплачивала работу уже за свой счет дополнительно. Когда и брат перестал выходить на связь, я написала заявление о расторжении и потребовала сделать перерасчет", — рассказала женщина. По ее словам, никаких смет ей не предоставили и всячески уклонялись от ответов, а дальнейшие попытки вернуть деньги успехов не принесли.
Корреспонденту NUR.KZ удалось дозвониться до самого Акбара. По его мнению, обвинения не имеют под собой оснований. «Ранее меня задерживали по обращениям клиентов, и по этому поводу велось полноценное судебное расследование. По итогам следствия было установлено, что мошеннических действий с моей стороны не выявлено. По ряду объектов сегодня продолжаются судебные процессы. Есть клиенты, которые требуют вернуть суммы, значительно превышающие сумму договора, хотя на их объектах работы были выполнены именно на те деньги, которые они оплатили. Я уверен в своей правоте и уверен, что выиграю суд, так как все документы, акты и фактические объемы работ это подтверждают», — заявил Акбар Гапаров.
По его словам, некоторые клиенты уже получали компенсации и денежные выплаты, но предъявляют новые требования, а также требуют суммы, не соответствующие реальным затратам, говорит он. «Некоторые клиенты отказываются учитывать выполненные работы и использованные материалы; не хотят подписывать официальное расторжение договора; требуют компенсации сверх разумного; а часть клиентов вообще не выплатила нам последний транш, хотя уже живет в полностью отремонтированной квартире. Эти действия также создают кассовый разрыв и препятствуют выполнению обязательств по другим объектам. Мы предлагали на рынке одни из самых доступных пакетов ремонта, чтобы сделать услугу реально доступной для людей. Из-за этого маржа компании была минимальной, многие работы выполнялись почти по себестоимости, и мы физически не можем в ущерб себе бесконечно закрывать дополнительные расходы, если клиент нарушает договор или не выполняет свою часть обязательств», — объяснил он.
Акбар уверил, что не скрывается и не бросает клиентов. Он заявил, что все расчеты и выплаты будут проводиться только после официального расторжения договора и составления акта выполненных работ. Между тем, в прокуратуре Алмалинского района Алматы телеканалу КТК дали комментарий, сообщив о расследовании уголовного дела. «В настоящее время отделом полиции при управлении полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело в отношении Гаппарова. Данное уголовное дело находится на особом контроле прокуратуры Алмалинского района. Согласно статье Уголовно-процессуального кодекса 201, иная информация не подлежит разглашению», — рассказали телеканалу в прокуратуре.