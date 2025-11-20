Алматинцы оплатили десятки миллионов за ремонт своих квартир, но остались ни с чем

А весной появилась еще одна пострадавшая, которая забила тревогу. Тогда семья Ракымбай поняла, что тоже пора обращаться к правоохранителям. Позже выяснилось, что пострадавших намного больше. По словам Виктории, сегодня их количество составляет порядка 30 человек, а общий ущерб — около 133 миллионов тенге. В квартире Виктории и ее супруга до сих пор не проведен ремонт, а семья вынуждена снимать жилье, тратя на это немалые суммы в дополнение к тому ущербу, который они понесли из-за нерадивого подрядчика. Еще одна жительница мегаполиса Меруерт Карджанова, купив новую квартиру, познакомилась с тем же Акбаром, когда покупала у него ламинат. Узнав, что его бригады занимаются ремонтом, обратилась к ним за услугами. "Озвучили стоимость работ вместе с материалами. Это были средние цены по рынку, на тот момент все устраивало. Заключила договор, сделала оплату первого этапа на сумму 5,9 млн тенге. Общая сумма по договору составляла больше 16 млн тенге. Работы начались только через две недели, они провели демонтаж стен, сделали сантехнику и электрику, начали выравнивание стен. В начале октября бригада стала жаловаться, что им не платят, и в конечном итоге прекратили работы. Сам Акбар в это время перестал выходить на связь.