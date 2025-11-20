Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на Ленина иностранец ударил мужчину ножом в живот

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Центрального округа города Омска утвердила обвинительное заключение по делу 23-летнего жителя Республики Афганистан, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина ранее не имел судимости.

Следствие установило, что ночью 24 июля на улице Ленина в Омске гражданин Афганистана из хулиганских побуждений ударил ножом в живот 26-летнего местного жителя. Конфликт произошёл из-за того, что потерпевший попытался заступиться за девушек, с которыми обвиняемый пытался навязчиво познакомиться.

После совершения преступления обвиняемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. При личном досмотре у него был изъят складной нож.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено прокуратурой в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.