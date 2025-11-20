В Омске на Ленина иностранец ударил мужчину ножом в живот

Следствие установило, что ночью 24 июля на улице Ленина в Омске гражданин Афганистана из хулиганских побуждений ударил ножом в живот 26-летнего местного жителя. Конфликт произошёл из-за того, что потерпевший попытался заступиться за девушек, с которыми обвиняемый пытался навязчиво познакомиться.