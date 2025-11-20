Ричмонд
В Новосибирске осудили мужчину за ложный донос о похищенном велосипеде

Он заявил полицейским о краже, которой не было.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вынесли обвинительный приговор мужчине, который сообщил правоохранительным органам заведомо ложные сведения о похищенном велосипеде. Об этом КП-Новосибирск рассказала начальница апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области Екатерина Валова.

Мужчина обратился к должностному лицу и заявил, что сам похитил велосипед. По этому сообщению была проведена процессуальная проверка, однако факт преступления не подтвердился. Заявителя привлекли к ответственности по статье о заведомо ложном доносе.

Суд первой инстанции признал его виновным. Однако защита не согласилась с приговором и обжаловала его в Новосибирском областном суде. Апелляционная инстанция отменила обвинение, указав, что ложный донос в отношении самого себя состава преступления не образует, и вынесла оправдательный приговор.

Прокуратура не согласилась с решением и обратилась в кассационный суд. Жалоба была удовлетворена — дело направили на повторное рассмотрение. После нового разбирательства обвинительный приговор вновь был вынесен.