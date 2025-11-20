Полиция в Петербурге пресекла изготовление порнографии с двухлетними детьми

Ранее восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».