Полиция в Петербурге пресекла изготовление порнографии с двухлетними детьми

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли изготовление порнографии с детьми в возрасте от одного до двух лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.

Уточняется, что порностудию организовали примерно в 2015 году. Там снимали незаконные материалы с маленькими детьми, которые позже публиковали в даркнете.

Работников студии задержали, у них изъяли телефоны и другие гаджеты.

— На территории города Санкт-Петербурга пресечена деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних, — написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее восемь спортсменов пожаловались на домогательства и истязания со стороны тренера из Керчи. Мужчина якобы несколько лет бил своих подопечных скакалками, раздевал перед другими детьми и заставлял спать с ним в одной кровати. Подробности случившегося — в материале «Вечерней Москвы».