Полиция в Петербурге пресекла изготовление порнографии с двухлетними детьми

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли изготовление порнографии с детьми в возрасте от одного до двух лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.
Уточняется, что порностудию организовали примерно в 2015 году. Там снимали незаконные материалы с маленькими детьми, которые позже публиковали в даркнете.
Работников студии задержали, у них изъяли телефоны и другие гаджеты.
— На территории города Санкт-Петербурга пресечена деятельность по изготовлению и распространению порнографических материалов с участием малолетних, — написали в Telegram-канале ведомства.
