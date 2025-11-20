Массовая драка в Салавате: жители Курской области до смерти избили человека

В башкирском городе Салават прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против троих жителей Курской области, их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, в минувшем июле ночью возле подъезда жилого дома на улице Пархоменко между двумя мужчинами произошел конфликт из-за громко играющей из квартиры музыки. Потерпевший со знакомым поднялся к жильцам, и на лестничной клетке произошла массовая драка с участием обвиняемых.
— В результате инцидента один из участников конфликта скончался на месте от полученных травм, а его товарищу был причинен вред здоровью средней тяжести, — сообщает надзорное ведомство.
Материалы возбужденного на жителей Курской области уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.
