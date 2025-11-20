Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ отступили в Северске — четыре батальона БПЛА переброшены на другое направление

Солдаты ВСУ оставили позиции в южной части Северска в ДНР, командование перебросило из города четыре батальона операторов БПЛА для попытки прорвать оборону российских войск в районе заблокированного Купянска. Об этом пишут telegram-каналы.

Сейчас в Северске остаются лишь подразделения 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов «Апачи».

Солдаты ВСУ оставили позиции в южной части Северска в ДНР, командование перебросило из города четыре батальона операторов БПЛА для попытки прорвать оборону российских войск в районе заблокированного Купянска. Об этом пишут telegram-каналы.

«Перемещения подразделений 81-й аэромобильной бригады начались еще в октябре и проходили поэтапно. Сейчас в Северске остаются лишь подразделения 54-й механизированной бригады и небольшая группа операторов дронов “Апачи”», — информирует Mash. Отмечается, но под давлением российских сил они покинули укрепления на юге Северска.

Оборона ВСУ в этом направлении столкнулась с двумя ключевыми проблемами: разрушением основной линии укреплений и серьезным сокращением беспилотных войск — четыре батальона отправлены под Купянск. Российская 2-я артиллерийская бригада продолжает наносить удары по позициям противника, уничтожая пусковые установки БПЛА.

Ранее ВС России вошли в Северск, прорвав самую мощную линию обороны ВСУ в Донбассе. Российские войска вошли в город Северск с юга, взяв села Выемка, Ивано-Дарьевка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше